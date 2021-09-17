Сергей Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Итоги очередного, проводимого уже 20 лет конкурса грантов на реализацию социальных проектов подвели в Москве. В нем приняли участие 799 НКО, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Победители конкурса получили гранты, которые направят на поддержку добрых дел. В их число вошли организации, представившие 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других соци­альных организаций.

Организации, работающие более года, могут получить поддержку от города в размере до пяти миллионов рублей. Грант для недавно созданных НКО составляет до полумиллиона рублей.

В номинации «Молодежь Москвы» оказалось самое большое число победителей. Гранты выделили на реализацию 50 проектов. Среди них оказался проект «Будущее уже сегодня!», который представил центр «Команда». Поддержка от города поможет НКО провести для школьников серию занятий, развивающих конструкторские способности и техническое мышление, говорится на персональном сайте Сергея Собянина.

В номинации «Гражданские инициативы» в число победителей вошел проект «Территория поколений» движения «Наставники России». За счет средств гранта организация проведет для подростков серию семинаров и мастер-классов, в рамках которых психологи, преподаватели и студенты помогут им лучше понять себя и окружающих.

Грантов удостоились также центр детской футбольной подготовки «Мегасфера» и центр физической культуры и спорта «Уника». Благодаря поддержке они привлекут больше детей к футбольным тренировкам и проведут занятия по гребле на SUP-бордах на закрытом водоеме в Строгинской пойме.

Для помощи НКО в столице создали сеть из 11 коворкинг-центров, услугами которых с начала года организации воспользовались более пяти тысяч раз.

Кроме того, на официальном сайте мэра Москвы запустили специальный сервис благотворительности, благодаря которому москвичи могут узнать больше о добрых городских делах.