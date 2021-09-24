Новые выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы 11 октября

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Россия, Москва, Малая Тульская улица Карта всех событий

Выделенные полосы для общественного транспорта 11 октября появятся в районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка.

На Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал (в направлении к улице Серпуховской Вал) возникнет полоса, которая значительно ускорит движение транспорта — автобусы трех маршрутов смогут проехать его всего за две минуты.

На Большой Тульской улице от остановки «Метро «Тульская» (северный вестибюль) до Третьего транспортного кольца в сторону области пройдет еще одна полоса. Проезд по ней займет около двух минут, а воспользоваться ей смогут целых 12 маршрутов наземного городского транспорта.

От съезда с Третьего транспортного кольца до остановки «Метро «Тульская» (южный вестибюль)» в направлении центра появится полоса, которая сократит время движения автобусов в 1,5 раза. Кроме того, они смогут без помех подъезжать к остановке.

При въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца новая полоса позволит наземному транспорту в пять раз быстрее заезжать на мост. Это касается магистрального маршрута М6.

На Кантемировской улице на участке от дома № 58 до Варшавского шоссе (в направлении к Варшавскому шоссе от дома № 4, строения 33 до дома № 59 в направлении к Пролетарскому проспекту) выделенная полоса сократит время поездок по нему до трех минут.

В Лубочном переулке выделенная полоса позволит беспрепятственно проезжать общественному транспорту на остров Балчуг. Также возникнет удобная пересадка на магистральные маршруты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что две новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в столичных районах Сокол и Щукино. Одна из выделенок проходит по эстакаде, соединяющей Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе при движении в область. Еще одна полоса появилась на участке улицы Маршала Бирюзова между улицами Народного Ополчения и Маршала Соколовского.