Звезда фильмов о Гарри Поттере потерял сознание на матче по гольфу и попал в больницу

Фото: instagram.com/t22felton

Британский актер Том Фелтон, который получил широкую известность благодаря роли Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера, потерял сознание на матче по гольфу в американском штате Висконсин. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет Golf Digest.

Отмечается, что актер был госпитализирован в медицинское учреждение, передает ТАСС.

В августе еще один инцидент, связанный со знаменитыми фильмами о мальчике-волшебнике, произошел в Эдинбурге. Кафе, где писательница Джоан Роулинг сочинила несколько книг о Гарри Поттере, частично сгорело в результате пожара. Поклонники называют заведение «местом рождения» мальчика со шрамом на лбу.

Огонь начал распространяться во вторник, 24 августа, в кондитерской лавке, которая находится недалеко от здания. Легендарное кафе заполнилось дымом и водой из-за работы пожарных.