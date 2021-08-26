Кафе поклонников Гарри Поттера пострадало в результате пожара в Эдинбурге

Фото: «Гарри Поттер и Тайная комната» / 2002 год

В Эдинбурге кафе, где писательница Джоан Роулинг сочинила несколько книг о Гарри Поттере, частично сгорело в результате пожара. Поклонники называют заведение «местом рождения» мальчика-волшебника.

Огонь начал распространяться во вторник, 24 августа, в кондитерской лавке, которая находится недалеко от здания. Легендарное кафе заполнилось дымом и водой из-за работы пожарных. На место происшествия выехали более 60 сотрудников экстренных службах, также огонь тушили 12 пожарных машин.

В результате пожара кафе лишилось стекол. Кроме того, был уничтожен интерьер помещения. В настоящее время его обломки лежат за пределами заведения, пишет Nation news.

До этого уникальный особняк Жолтовского горел в Москве. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, дом 16, строение 1. По словам собеседника «ВМ», в здании загорелся мусор, который находился на первом этаже.

На место выехали пожарные бригады, которые приступили к ликвидации огня. Возгорание удалось потушить, однако внешний и внутренний облик особняка пострадали при пожаре. «Вечерняя Москва» опубликовала фотографии с места инцидента.