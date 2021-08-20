Уникальный особняк Жолтовского горел в Москве: как это было. Фото

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Скаковая аллея, 11 Карта всех событий

В Москве в пятницу, 20 августа, произошел пожар в особняке Скакового общества на Скаковой аллее. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, дом 16, строение 1. По словам собеседника «ВМ», в здании загорелся мусор, который находился на первом этаже.

На место выехали пожарные бригады, которые приступили к ликвидации огня. Возгорание удалось потушить, однако внешний и внутренний облик особняка пострадали при пожаре. «Вечерняя Москва» публикует фотографии с места инцидента.

1/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 5/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 6/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 7/7 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Здание построено в 1903–1905 годах и является образцом неоклассического направления начала XX века. Объект известен как ранняя работа ведущего советского архитектора Ивана Жолтовского. В 2016 году особняк был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.