Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уникальный особняк Жолтовского горел в Москве: как это было. Фото

Анастасия Волоснова

Происшествия
Уникальный особняк Жолтовского горел в Москве: как это было. Фото
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Скаковая аллея, 11 Карта всех событий

В Москве в пятницу, 20 августа, произошел пожар в особняке Скакового общества на Скаковой аллее. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, дом 16, строение 1. По словам собеседника «ВМ», в здании загорелся мусор, который находился на первом этаже.

На место выехали пожарные бригады, которые приступили к ликвидации огня. Возгорание удалось потушить, однако внешний и внутренний облик особняка пострадали при пожаре. «Вечерняя Москва» публикует фотографии с места инцидента.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
1/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
2/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
3/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
4/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
5/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
6/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
7/7
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Здание построено в 1903–1905 годах и является образцом неоклассического направления начала XX века. Объект известен как ранняя работа ведущего советского архитектора Ивана Жолтовского. В 2016 году особняк был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.

Читайте также:
Пожарыфотографииособняк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте