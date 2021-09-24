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Участники программы реновации смогут записаться на прием к нотариусу онлайн

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Участники программы реновации смогут записаться на прием к нотариусу онлайн
Фото: pixabay.com

Для подписания договора о получении квартиры по программе реновации ее участники теперь могут записаться к нотариусу онлайн. Услуга необходима не всем, а только если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный. В иных случаях помощь нотариуса не нужна.

— Новая опция стала еще одной услугой в рамках работы суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Сейчас участники программы могут дистанционно подать заявление на помощь в организации переезда, заявить о необходимости устранения строительных дефектов, а также получить доступ к персонализированной инструкции по переезду. Уведомление о необходимости заключения договора у нотариуса придет на электронную почту и в личный кабинет участника программы реновации, — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Этот сервис помогает москвичам переехать в новое жилье. Например, онлайн-инструкцией «Переезд по программе реновации» воспользовались уже более 154 тысяч участников программы.

— Особенно важно помочь тем, кому в силу разных причин для переезда требуются дополнительные действия и документы. Цифровая экосистема Москвы позволяет решить большую часть вопросов с переездом онлайн, без личных визитов и каких-либо сложностей. В перспективе в онлайн перейдут и другие услуги, которые упростят переезд таким образом, что участнику программы потребуется лишь один раз прийти лично для осмотра квартиры, остальные задачи будут решены удаленно, — отметил министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Записаться к нотариусу онлайн можно на сайте мэра столицы. Во вкладке «Реновация», находящейся в разделе «Жилье, ЖКУ, двор», нужно выбрать строку «Предварительная запись на посещение нотариуса в рамках программы реновации».

До этого сообщалось, что мэр города Сергей Собянин осмотрел построенную по реновации новостройку в Хорошево-Мневниках. Первая новостройка расположилась на улице Демьяна Бедного и уже стала домом для части жителей соседнего здания, а также для людей, живущих в доме возле станции метро «Народное ополчение».

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