«Дерзкая и стильная»: Арзамасова показала фигуру через месяц после родов

Российская актриса Елизавета Арзамасова любит сдержанные и лаконичные образы. Однако в сентябре ей дважды удалось потрясти поклонников.
Так, недавно звезда опубликовала на своей странице в Instagram сторис, на которых виден ее подтянутый и спортивный живот. Поклонники предполагают, что таким образом «папина дочка» хотела похвастаться фигурой через месяц после рождения ребенка.
Кроме того, 23 сентября артистка опубликовала на своей странице снимок с фотосессии, на котором она позирует в коротком топе и необычном парике.
Поклонников восхитил смелый образ Арзамасовой: «Лиза, какая же вы разная! То сидите в траве, то такой дерзкий образ. Талант»; «Интересный образ»; «Сексуальная штучка»; «Совершенно талантливая и многообразная».
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин.
Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа. Спустя неделю актриса сообщила, что сына назвали Львом.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017.Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.