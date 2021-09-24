«Дерзкая и стильная»: Арзамасова показала фигуру через месяц после родов

Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова любит сдержанные и лаконичные образы. Однако в сентябре ей дважды удалось потрясти поклонников.

Так, недавно звезда опубликовала на своей странице в Instagram сторис, на которых виден ее подтянутый и спортивный живот. Поклонники предполагают, что таким образом «папина дочка» хотела похвастаться фигурой через месяц после рождения ребенка.

Кроме того, 23 сентября артистка опубликовала на своей странице снимок с фотосессии, на котором она позирует в коротком топе и необычном парике.

Поклонников восхитил смелый образ Арзамасовой: «Лиза, какая же вы разная! То сидите в траве, то такой дерзкий образ. Талант»; «Интересный образ»; «Сексуальная штучка»; «Совершенно талантливая и многообразная».

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин.

Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа. Спустя неделю актриса сообщила, что сына назвали Львом.