Горожан пригласили на стенд столицы в рамках Московской международной книжной ярмарки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 14 Карта всех событий

34-я Московская международная книжная ярмарка откроется в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр». Мероприятие продлится до 27 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 24 сентября.

Она отметила, что организатором ярмарки выступил московский департамент культуры. Мероприятие пройдет на площадке «Библиотеки Москвы» с лекторием, интерактивным пространством и фотозоной.

— На площадке правительства Москвы запланировано около 30 мероприятий. Часть из них посвящена юбилеям любимых авторов — Михаила Афанасьевича Булгакова, Николая Алексеевича Некрасова, Федора Михайловича Достоевского. В программу входят лекции, презентации, мастер-классы и другие события, — заявила Наталья Сергунина.

Заммэра Москвы добавила, что паблик-ток «Московское детство Ф. М. Достоевского» пройдет 24 сентября в 17:00. Здесь писатель Юрий Нечипоренко и кандидат исторических наук Алексей Виноградов проведут занятие об истории жизни писателя и представят собственную книгу.

Лекция о Москве глазами Булгакова-журналиста состоится с 11:00 25 сентября. Ее проведет заведующий отделом научно-исследовательской деятельности Музея М. А. Булгакова Иван Назаров и расскажет, какие события освещала пресса XX века.

Также в этот день в 14:00 режиссер Марита Захарова прочитает лекцию «Экранизация «Анны Карениной»: от немого кино до Netflix». Посетители узнают, почему это произведение Л. Н. Толстого так привлекает создателей кино по всему миру.

А в 14:00 26 сентября кандидат филологических наук Елена Бучкина проведет занятие «Журнал, салон и светская беседа: как читали в XIX веке и почему сейчас мы читаем по-другому» и познакомит горожан особенностями литературы того времени.

В четверг, 23 сентября, Центр Гиляровского пригласил жителей и гостей столицы принять участие в квесте «В поисках польских сокровищ». Мероприятие пройдет 25 сентября.