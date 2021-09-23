Центр Гиляровского позвал горожан на квест «В поисках польских сокровищ»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Центр Гиляровского 25 сентября приглашает жителей и гостей столицы принять участие в квесте «В поисках польских сокровищ».

Достижения польской культуры — литературы, кино, музыки, гастрономии — давно стали привычными для москвичей и вписаны в культурный код, так что «чисто польское» стало «нашим». Квест посвящен людям, местам и предметам в истории Москвы, связанным с польской культурой.

Храмы и усадьбы, аристократы и поэты, гербы и барельефы, одежда и духи —все, о ком или о чем пойдет речь в программе, отражает разноплановое влияние поляков на историю города и столичную культуру. В поисках ассоциаций в городском пространстве и собственном подсознательном участники ответят на загадки квеста.

За каждый правильный ответ будут присуждаться баллы в злотых. Тому, у кого «кошелек со злотыми» в итоге окажется наибольшим, достанется специальный суперприз из лавки Музея Москвы.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте центра.

В свою очередь, 25 сентября библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино зовет горожан на фестиваль «День европейских языков». Участники мероприятия познакомятся с разными европейскими языками, выучат самые полезные и интересные слова и выражения, пообщаются с носителями языка и узнают о работе языковых и культурных центров в городе.