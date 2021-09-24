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Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду на следующей неделе

Михаил Алимов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москву с понедельника, 27 сентября, придет солнечная погода и продержится до конца недели. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

— Начиная с понедельника погода улучшится, дожди прекратятся, из облаков выглянет солнце. Погода будет такой, какую принято называть бабьим летом. При этом температура в дневные часы составит 11-13 градусов тепла, по ночам — в пределах 3-6. И такая погода продлится до конца недели, — рассказали в центре агентству городских новостей «Москва».

На ближайших выходных синоптики ожидают дождь. В субботу температура составит 11-13 градусов тепла, а в воскресенье воздух охладится до 9-11 градусов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в город придет «старое бабье лето». Он отметил, что в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье, с 24 по 26 сентября, будет еще довольно прохладно: температура опустится на три градуса ниже положенной климатической нормы и составит 7–12 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3–8 градусов. В этот период из-за «закручивания «осой» циклонической спирали» будет дождливо и облачно.

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