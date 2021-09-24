Движение в Ксеньинском переулке полностью перекрыли из-за застрявшего автобуса

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Россия, Москва, Ксеньинский переулок Карта всех событий

В Ксеньинском переулке столицы застрял автобус и перегородил проезд. Движение по переулку полностью перекрыто. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

— В Ксеньинском переулке в районе дома №3 частный автобус задним колесом застрял в яме. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого сообщалось об еще одном инциденте с общественным транспортом. В ночь на 21 сентября на дублере Дмитровского шоссе загорелся электробус 2018 года выпуска. Этот случай стал первым за все три года эксплуатации электрической техники. Электробус ехал без пассажиров техническим рейсом в парк.