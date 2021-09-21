Электробус загорелся на одной из московских улиц. Видео

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

В ночь на 21 сентября на дублере Дмитровского шоссе загорелся электробус 2018 года выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что случай стал первым за все три года эксплуатации электрической техники. Электробус ехал без пассажиров техническим рейсом в парк.

— Машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин. Предварительная причина, по мнению производителя (КамАЗ), — короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя. Человеческий фактор пока не исключается, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе рассказали, что батарейные блоки вовремя обесточили. Техника была застрахована. Причины инцидента установят специальная комиссия и производитель электробусов.

Также руководство Мосгортранса проводит собственное служебное расследование. Видео с кадрами сгоревшего электробуса появилось в Telegram-канале «Раньше всех».

На кадрах видно, что транспортное средство сильно пострадало от пожара. По предварительным данным, восстановлению автобус не подлежит.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

20 сентября пожар произошел в складском ангаре на севере Москвы, из-за чего движение по Нарвской улице было временно перекрыто.