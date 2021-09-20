Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1Б, Нарвская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Движение по Нарвской улице перекрыли из-за полыхающего ангара. Об этом в понедельник, 20 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Нарвская улица перекрыта в обе стороны из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны. Просим автомобилистов по возможности планировать свои маршруты в объезд этого участка, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На севере Москвы, в районе станции МЦК Балтийская, произошло возгорание в складских помещениях.

По словам собеседника «ВМ», из здания валит густой серый дым.

— Горит ангар на площади 300 квадратных метров, — пояснил источник «ВМ».