Складские помещения горят на Нарвской улице на площади 300 квадратных метров
На севере Москвы, в районе станции МЦК Балтийская произошло возгорание в складских помещениях. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», пожар произошел на улице Нарвской, 1б. По предварительным данным, из здания валит густой серый дым.
— Горит ангар на площади 300 квадратных метров, — пояснил источник.
Позже в пресс-службе МЧС по городу подтвердили сообщения о пожаре заявив, что в 12:32 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре.
— По прибытии было установлено, что происходит горение в металлическом ангаре. Проводится тушение. Информация уточняется, — заключил представитель ведомства.
В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество.