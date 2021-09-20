Складские помещения горят на Нарвской улице на площади 300 квадратных метров

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1Б, Нарвская улица, Москва, Россия Карта всех событий

На севере Москвы, в районе станции МЦК Балтийская произошло возгорание в складских помещениях. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел на улице Нарвской, 1б. По предварительным данным, из здания валит густой серый дым.

— Горит ангар на площади 300 квадратных метров, — пояснил источник.

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Позже в пресс-службе МЧС по городу подтвердили сообщения о пожаре заявив, что в 12:32 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре.

— По прибытии было установлено, что происходит горение в металлическом ангаре. Проводится тушение. Информация уточняется, — заключил представитель ведомства.

В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество.