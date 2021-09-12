Пожар произошел на трансформаторной подстанции на западе Москвы
Россия, Москва, проспект Вернадского, 12к5 Карта всех событий
На трансформаторной подстанции на западе столицы произошел пожар. Об этом в воскресенье, 12 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на проспекте Вернадского 12, корпус 5.
— Интенсивное горение, на подстанции около 30 тонн масла, сохраняется угроза распространения, — отметил собеседник издания.
Пожару присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания уточняется.
Квартира загорелась 8 сентября в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.
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