Пожар произошел на трансформаторной подстанции на западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 12к5 Карта всех событий

На трансформаторной подстанции на западе столицы произошел пожар. Об этом в воскресенье, 12 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на проспекте Вернадского 12, корпус 5.

— Интенсивное горение, на подстанции около 30 тонн масла, сохраняется угроза распространения, — отметил собеседник издания.

Пожару присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания уточняется.

Квартира загорелась 8 сентября в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.