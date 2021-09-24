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Выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха» откроется в Москве 24 сентября

Полина Долганова

Город
Выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха» откроется в Москве 24 сентября
Фото: pexels.com / Alexandra Karnasopoulos
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10Карта всех событий

Торжественное открытие 15-й Международной выставки фотографий дикой природы «Золотая черепаха» состоится в Москве 24 сентября. В рамках проекта москвичи увидят работы более 25 фотографов из разных стран.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за 15 лет проведения творческого конкурса в нем приняли участие 155 тысяч работ фотографов из 146 стран. В 2021 году среди участников конкурсной программы будут представлены мастера фотографического искусства из Бельгии, Италии, Колумбии, Китая и Франции.

— 15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты, — рассказал заммэра.

По традиции на выставке создадут удобства для граждан с ограниченными возможностями, чтобы у каждого человека была возможность насладиться фотографиями.

Посетить выставку можно будет с 25 сентября по 31 октября в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу, уточнили на сайте мэра Москвы.

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