Уголовное дело возбудили в отношении экс-начальника управления ФСИН Обрывина

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника «Управления строительства № 101 ФСИН России» Андрея Обрывина. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на территории Республики Кипр, оформил себе вид на жительство указанного государства, однако в нарушение требований действующего законодательства по прибытии на территорию Российской Федерации им не было подано соответствующее уведомление о его получении в компетентные органы по месту проживания, — рассказывает представитель ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство иностранного государства».

До этого сообщалось о еще одном уголовном деле в отношении экс-ведомственного работника. Суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова к четырем годам колонии строгого режима. Кроме того, Суриков должен будет заплатить штраф семь миллионов рублей за получение крупных взяток. Чиновника признали виновным в получении взяток в виде стройматериалов в интересах двух компаний.