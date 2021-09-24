Столичные водители могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на октябрь

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные автомобилисты могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на октябрь 2021 года. Подать соответствующий запрос необходимо до 25 сентября. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что те места, которые не удастся продлить на следующий месяц, поступят в общую продажу с 26 сентября. Приобрести машино-место можно будет до 10 октября.

Кроме того, с 1 октября для московских водителей откроется продажа абонементов уже на ноябрь. Рассматривать можно будет только те парковочные зоны, на которых будут свободные места.

Действие резидентных парковочных разрешений расширили для жителей московских районов Измайлово, Восточное Измайлово, Пресненский, Тверской, Таганский, Басманный, Красносельский, Головинский и Войковский. Теперь резиденты смогут парковать транспортные средства по обеим сторонам шести смежных улиц.