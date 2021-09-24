Более 19 миллионов поездок со скидкой совершили москвичи в рамках проекта «Время ранних»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Проекту «Время ранних» исполнился год. С момента запуска программы москвичи совершили свыше 19 миллионов поездок в метро со скидкой. Такое количество поездок сравнимо с населением Пекина. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Отмечается, что каждый день около 93 тысяч горожан получают скидку на проезд вне часа пик.

Чтобы все желающие могли присоединиться к программе, в Комплексе городского хозяйства Москвы напомнили о деталях акции.

Так, программа работает на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро.

В рабочие дни приобрести билет со скидкой можно до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

По карте «Тройка» проезд будет стоить 21 рубль. По банковской карте и для тех, кто участвует в тестировании системы оплаты поездок Face Pay — 23 рубля.

По безлимитному билету «Единый» и по билету на 60 поездок бонусы будут начисляться каждую неделю, подытожили в дептрансе.