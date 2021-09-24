Аферисты вымогали у кандидата в депутаты 10 миллионов рублей за фейковое изнасилование

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Правоохранители задержали банду аферистов, которые вымогали у медийных персон и крупных предпринимателей деньги под предлогом мнимого изнасилования. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По имеющейся информации, злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение денежных средств состоятельных граждан путем обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались в Государственную Думу VIII созыва, — заявила она.

Депутату злоумышленники предложили приехать в Краснодар, чтобы встретиться с крупным предпринимателем, который якобы собирается вложить 20 миллионов рублей в его предвыборную кампанию. 23 августа они вместе пришли в один из местных ресторанов. Туда же пришла и сообщница аферистов, которая собиралась «взять интервью» у перспективного кандидата. Во время застолья предпринимателю активно подливали алкоголь, а после подмешали что-то в бокал.

Мужчина почувствовал себя плохо и сочувствующая «журналистка» помогла ему дойти до номера. Где задержалась на два с половиной часа.

— Спустя некоторое время мужчины вернулись в отель и сообщили предпринимателю, что девушка заявила об изнасиловании в полицию. В подтверждение своих слов один из фигурантов предъявил мужчине видеозапись, имитирующую ее допрос, — рассказала Волк.

Тогда депутату предложили уладить это дело, воспользовавшись родственными связями в органах правопорядка. За это он должен был отдать 10 миллионов рублей. Мужчина пришел в себя и отказался от сомнительной возможности.

Злоумышленники на этом не остановились. Девушка пришла в региональное отделение СК и заявила об изнасиловании. После этого аферисты продолжили шантажировать мужчину, запросив на пять миллионов рублей больше.

В этот момент ими заинтересовались правоохранители. Четверых участников группы задержали в разных местах Краснодара и провели обыски. В квартирах обнаружились поддельные удостоверения различных ведомств, а также документы, которые свидетельствуют о совершении других подобных преступлений.

— Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний, совершенных в различных регионах Российской Федерации, — резюмировала Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Заведомо ложный донос».

До этого представитель ведомства сообщила о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, которые занимались мошенничеством в сфере страхования и причинили ущерб компаниям на сумму свыше 130 миллионов рублей. Криминальная организация действовала на территории Москвы на протяжении четырех лет.