Мошенники, обокравшие страховые компании на 130 миллионов рублей, предстанут перед судом

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Следствие завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, которые занимались мошенничеством в сфере страхования и причинили ущерб компаниям на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В настоящее время уголовное дело в отношении семерых обвиняемых выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — рассказала она, отметив, что расследование в отношении еще девяти участников организации продолжается.

О задержании более двадцати участников преступного сообщества стало известно в июле.

Криминальная организация действовала на территории Москвы на протяжении четырех лет. Злоумышленники покупали иномарки премиум-класса через подставные юрлица. Затем они оформляли поддельные договоры купли-продажи, в которых завышали стоимость автомобиля в несколько раз. Фальшивые документы они использовали для заключения страховых договоров.

После этого входившие в состав преступного сообщества каскадеры, находясь за рулем иномарок, умышленно врезались в препятствия. Причем они делали это так, чтобы машина получила тотальный ущерб и восстановлению не подлежала. Таким образом, страховая компания должна была выплатить мошенникам максимальную сумму компенсации.

Ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 миллионов рублей.

Участников преступной группы задержали на территории Московского региона и Республики Крым. Предполагаемый лидер криминальной организации объявлен в розыск.

22 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Москве сотрудники полиции раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров.