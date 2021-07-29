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Мошенники в сфере страхования обокрали компании более чем на 130 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Мошенники в сфере страхования обокрали компании более чем на 130 миллионов рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные правоохранители пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого занимались мошенничеством в сфере страхования. Злоумышленники нанесли ущерб страховым компаниям на сумму свыше 130 миллионов рублей. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, преступная организация действовала на территории Москвы с 2016 по 2020 год. Злоумышленники покупали иномарки премиум-класса через подставные юрлица. Затем они оформляли поддельные договоры купли-продаже, в которых завышали стоимость автомобиля в несколько раз. Фальшивые документы они использовали для заключения страховых договоров.

После этого входившие в состав преступного сообщества каскадеры, находясь за рулем иномарок, умышленно врезались в препятствия. Причем они делали это так, чтобы машина получила тотальный ущерб и восстановлению не подлежала. Таким образом, страховая компания должна была выплатить мошенникам максимальную сумму компенсации.

Видео: МВД России

— В 2020-2021 годах оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников групп, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск, — рассказала Волк.

В отношение задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования». Главарь организации объявлен в федеральный розыск.

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