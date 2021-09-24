Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Названы способы предотвращения болезни Альцгеймера

Анна Михалюк

Общество
Названы способы предотвращения болезни Альцгеймера
болезнь Альцгеймера

Владимир Хавинсон, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ рассказал о способах борьбы с болезнью Альцгеймера.

По его словам, соблюдая на первый взгляд простые правила, вы сможете сохранить свое здоровье.

— Первое — соблюдение биоритма. Недосыпание – это стресс. Это опасно, даже были раньше такие пытки. Второе – оптимальное питание. Важно, что ты ешь. Третье – физкультура. В мышцах образуются вещества, которые способствуют защите нервных клеток. Были проведены исследования, которые доказали, что у людей, которые каждый день занимаются физической активностью, риски болезни Альцгеймера в разы ниже, чем у людей, которые ведут пассивный образ жизни, — объясняет ученый в эфире программы «О самом главном».

Также он подчеркнул, что нужно избегать травм мозга. Доказано, что люди с многочисленными травмами больше склонны к болезням мозга.

— Ну и, конечно, позитивные эмоции. Не стоит забывать употреблять пептидные нейролептики, которые способствуют снижению риска развития любых изменений со стороны мозга, но только после общения с врачом.

Ранее диетолог объяснила, как употребление кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера.

Читайте также:
болезнь АльцгеймераЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте