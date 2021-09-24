Названы способы предотвращения болезни Альцгеймера

болезнь Альцгеймера

Владимир Хавинсон, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ рассказал о способах борьбы с болезнью Альцгеймера.

По его словам, соблюдая на первый взгляд простые правила, вы сможете сохранить свое здоровье.

— Первое — соблюдение биоритма. Недосыпание – это стресс. Это опасно, даже были раньше такие пытки. Второе – оптимальное питание. Важно, что ты ешь. Третье – физкультура. В мышцах образуются вещества, которые способствуют защите нервных клеток. Были проведены исследования, которые доказали, что у людей, которые каждый день занимаются физической активностью, риски болезни Альцгеймера в разы ниже, чем у людей, которые ведут пассивный образ жизни, — объясняет ученый в эфире программы «О самом главном».

Также он подчеркнул, что нужно избегать травм мозга. Доказано, что люди с многочисленными травмами больше склонны к болезням мозга.

— Ну и, конечно, позитивные эмоции. Не стоит забывать употреблять пептидные нейролептики, которые способствуют снижению риска развития любых изменений со стороны мозга, но только после общения с врачом.

Ранее диетолог объяснила, как употребление кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера.