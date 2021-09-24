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Фестиваль «Инклюзивная Москва» пройдет в ДК «Берендей»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Инклюзивная Москва» пройдет в ДК «Берендей»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дом культуры «Берендей» 29 сентября приглашает взрослых и детей на концерт фестиваля «Инклюзивная Москва», участники которого —талантливые ребята с инвалидностью.

Зрителям предстоит оценить инклюзивные номера в четырех номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное исполнение и художественное чтение. Также для всех гостей концерта будут работать профессиональные аниматоры и аквагримеры.

— Уже в четвертый раз проходит фестиваль «Инклюзивная Москва». Живое общение, выступление перед зрителями, громкие аплодисменты — именно то, что нужно этим талантливым ребятам, — прокомментировала Диана Гурцкая, идейный вдохновитель форума.

Фестиваль «Инклюзивная Москва» направлен на реабилитацию детей и молодых людей с инвалидностью посредством культуры и искусства, раскрытие их творческого потенциала, а также на внедрение принципов инклюзии в общество.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщает пресс-служба фестиваля.

Галерея «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» с 10 октября представит выставку «Единство непохожих», приуроченную ко Всемирному дню психического здоровья.

Посетители увидят работы художников студии изобразительного творчества «Преображение» при Психиатрической клинической больнице имени Н. А. Алексеева. Авторы натюрмортов, пейзажей, абстрактных композиций, бытового и анималистического жанров обладают сложившимся стилем и уникальным взглядом на жизнь.

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