Первый столичный покупатель iPhone 13 рассказал, как получил место в очереди

Фото: Youtube/Apple

Первый покупатель недавно вышедшей 13-й модели iPhone рассказал о том, как ему удалось занять место в очереди за покупкой.

По его словам, такая привилегия досталась ему с помощью подруги.

— Она сделала мне огромный подарок, очень сильно выручила меня. Она уступила очередь, теперь стоит себе за телефоном, ей огромное спасибо, — рассказал счастливчик на выходе из магазина.

Девушка, пожертвовавшая своим местом, рассказала корреспонденту РИА Новости, что она любит быть первой во всем, именно поэтому она пришла к магазину на Тверской заранее.

Перед стартом продаж в России новых моделей iPhone предприимчивые граждане продавали места в очереди. Услугу предлагали на популярных интернет-сервисах объявлений. В среднем за это приходилось заплатить 100 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» поговорила с продавцами мест в очереди и узнала, какие гарантии они могут дать клиенту.