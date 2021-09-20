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«Можно наликом»: сколько стоят места в очереди за iPhone 13

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Можно наликом»: сколько стоят места в очереди за iPhone 13
Фото: Youtube / Apple

Перед стартом продаж в России новых моделей iPhone предприимчивые граждане продают места в очереди. Услугу предлагают на популярных интернет-сервисах объявлений. В среднем за это придется заплатить 100 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» поговорила с продавцами мест в очереди и узнала, какие гарантии они могут дать клиенту.

«Отстою в очереди за новым «Айфоном-13» — так начинаются многие объявления об услуге, стоимость которой варьируется от 40 до 140 тысяч рублей. Сумма зависит от выбранного дня. Конечно, самое дороге место в очереди — в день старта продаж, 21 сентября.

Как рассказал в беседе с «ВМ» один из авторов объявлений Иван, с клиентом может быть заключен договор об оказании услуги, чтобы тот не боялся возможного обмана. Продавец готов отстоять в очереди 21 сентября (с ночевкой) за 140 тысяч рублей, 22-го числа — уже за 110 тысяч рублей, а 23-го — за 80 тысяч рублей. Кроме того, потребителю такой услуги потребуется внести предоплату: 50 процентов сразу, 50 процентов после того, как место в очереди будет передано его покупателю.

— Это тоже гарантия. Можно наликом заплатить, можно на карту. Без разницы, — сказал он.

О том, что очередь «подходит», покупателю нового телефона сообщат заранее: напишут в мессенджер или позвонят. Если же нужно приобрести два iPhone, придется купить и два места в очереди, потому что и второе из них будет занимать еще один человек.

Другой автор объявления, Андрей, предлагает отстоять в очереди за 120 тысяч рублей, но готов сделать скидку: 100 тысяч за одно место. При этом он согласен отстоять одну очередь сразу за двумя телефонами — доплачивать ничего не надо. Договор на оказание услуги он тоже не против составить, выслать документ может на электронную почту.

Продавец отметил, что самые большие очереди за iPhone будут в центре Москвы, в районе улицы Охотный Ряд и в Китай-городе. По словам мужчины, он «и сам не ожидал», но желающих получить услугу по покупке места в очереди немало.

— Чтобы не ждать долго, за 5–10 человек примерно, оставшихся впереди, позвоню, чтобы и вы смогли приехать из любой точки Москвы быстро, прийти и забрать, — сказал собеседник «ВМ».

Между тем интерес к очередям за iPhone иссякает сильнее с каждым годом, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

— Во-первых, в рассрочку большинство граждан купить новинку не смогут. Во-вторых, создание очереди за смартфоном — скорее, привычка, которую Apple воспитала в своих потребителях. Ситуация аналогична истории из фильма «Ирония судьбы»: у нас с друзьями есть традиция. В результате каждый год после презентации Apple люди выстраиваются в очереди, а корпорация спекулирует тем, что новинок не хватит на всех. Это повышает ажиотаж, спрос и цены. Параллельно спрос подогревают те, кто заранее занимает места и продает их, — сказал эксперт.

Продав хорошие места, авторы подобных объявлений на платформах могут рассчитывать на выручку, превышающую стоимость iPhone в два–три раза, отмечает собеседник «ВМ». Конечно, всегда останется узкий сегмент активистов, которым важно купить товар первыми. Однако, по словам Бедерова, с каждым годом таких людей становится все меньше.

Эксперты ранее рассказали, почему в этом году не было ажиотажа вокруг презентации iPhone 13. Первая причина, по их словам, заключается в отсутствии реальных инноваций и уникальных технологий у новинки, а вторая — в слежке телефона за своими пользователями, что оставило отпечаток на репутации Apple. Однако компания успешно продавала и продает свои смартфоны.

iPhone 13 был представлен 14 сентября в рамках онлайн-презентации. Смартфон доступен в пяти цветах: розовом, синем, красном, оттенках «темная ночь» и «сияющая звезда». В нем установлен чип Apple A15 Bionic с шестиядерным процессором и четырехъядерным графическим процессором. Также инженеры уменьшили «челку» сверху экрана и добавили функцию Always on Display.

Кроме того, компания из Купертино убрала базовые телефоны с 64 гигабайтами памяти. Теперь линейка начинается сразу с хранилища вместимостью 128 гигабайтов. iPhone 13 получил две обновленные камеры, которые расположены по диагонали. OLED-дисплей смартфона стал на 20 процентов ярче, чем в предыдущем поколении.

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