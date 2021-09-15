«Ощущение магии утратилось»: что говорят эксперты о новых моделях iPhone

Фото: Youtube/Apple

Ажиотажа вокруг презентации компанией Apple нового iPhone 13 не происходит по нескольким причинам. Первая заключается в отсутствии реальных инноваций и уникальных технологий в новинке, а вторая — в слежке телефона за своими пользователями, что оставило отпечаток на репутации компании. Однако Apple успешно продавала и продает свои смартфоны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

Apple во вторник, 14 сентября, в рамках онлайн-презентации представила iPhone 13. Смартфон доступен в пяти цветах: розовом, синем, красном, а также «темная ночь» и «сияющая звезда». В нем установлен процессор Apple A15 Bionic с шестиядерным процессором и четырехъядерным графическим процессором. Также инженеры уменьшили «челку» сверху экрана и добавили функцию Always on Display.

Кроме того, компания из Купертино убрала базовые телефоны с 64 гигабайтами памяти. Теперь линейка начинается сразу с хранилища вместимостью 128 гигабайтов. iPhone 13 получил две обновленные камеры, которые расположены по диагонали. OLED-дисплей смартфона стал на 20 процентов ярче, чем в предыдущем поколении.

Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini — от 69 990 рублей. iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей, отмечается на сайте Apple.

Как рассказал эксперт по технологиям Николай Турубар, продажи телефонов у Apple всегда есть, и в больших количествах. Но предсказать, как будет продаваться новый смартфон, пока сложно.

— Его берут больше, чем другие бренды. Сила веры в бренды все еще велика. Но могу точно констатировать драматический спад интереса к трансляции (презентации нового iPhone — прим. «ВМ»), драматический спад к обсуждению новинок, — отметил Турубар.

Фото: Youtube/Apple

Ранее каждая презентация нового телефона Apple была событием, шоу и мероприятием, к которому поклонники бренда готовились и которого ждали. Теперь же такого отметить нельзя. Все дело в том, что компания не удивляет пользователей iPhone новинками и инновациями. Модели телефона повторяются не только внешне, но и начинкой. По словам эксперта, если несколько лет назад последнюю модель от предшествующей нельзя было отличить с расстояния в три метра, то iPhone 13 от предыдущей модели уже не отличить с метра — двух.

— Но все равно всегда Apple продает хорошо, умудряется продавать, люди меняют телефоны. Но ощущение магии, чувство бренда утратились. Ничего нового не показывают, реальные инновации закончились очень давно. Если летели на Марс несколько лет, уже прилетели на Марс, включили трансляцию — Apple говорит те же слова: быстрая зарядка, тот же корпус. В iPhone 13, кроме камеры, нет ничего нового. Абсолютно проходное обновление, аккуратненько причесали, — сказал собеседник «ВМ».

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров в свою очередь также отметил, что Apple в очередной раз не предложила ничего нового. Именно поэтому сумасшедшего ажиотажа вокруг новинки, который наблюдался годами ранее, не происходит. Да и заявление компании в начале августа о запуске функции по проверке iPhone на наличие запрещенных снимков и передаче данных о них силовикам повлияло на интерес поклонников телефона.

— У экрана нового смартфона поменьше «челка», побыстрее процессор, поярче экран и значительно повышенная стоимость. Компания не смогла предложить клиенту полноценной защиты от шпионского ПО, как Pegasus. Осадок оставила и попытка компании «легализовать» свою возможность влезать в облачные хранилища клиентов якобы в поисках там детских порноснимков, — подчеркнул Бедеров.

Ранее эксперт рассказал, что разработчик iPhone сможет проверять смартфоны россиян на наличие запрещенных снимков. И компания давно уже следит за своими пользователями, просто не попадалась на этом.

14 сентября Apple также представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini.

Базовая модель осталась в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получила множество изменений. Так, на нее установили процессор Apple A13, а также улучшили фронтальную камеру до 12 мегапикселей и добавили поддержку активного пера Apple Pencil.

Стартовая цена в США на него составит 329 долларов, в продажу планшет поступит на следующей неделе. iPad mini внешне стал напоминать iPad Pro, также у него увеличили экран до 8,3 дюйма. Инженеры добавили планшету поддержку 5G и USB-С, цена на гаджет стартует от 499 долларов.