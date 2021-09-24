Туристический сервис Russpass выпустил новое шоу о путешествиях

Фото: pexels.com/VisionPic.net

Цифровой туристический сервис Russpass запустил на своем YouTube-канале новое тревел-шоу о путешествиях по разным городам России. На канале уже представлены 9 выпусков, которые были сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Абрау-Дюрсо.

Авторы программы о путешествиях собрали в своих роликах интересную и полезную для туристов информацию, показали самые популярные достопримечательности и новые захватывающие места. Ведущие шоу — артистка театра и кино Евгения Розанова и телеведущая Анастасия Петрук. Туристы могут использовать их маршруты как готовые планы будущих поездок.

Для того чтобы снять первый выпуск, команда Russpass отправилась в Карелию. Ведущая совершит путешествие на ретропоезде, побывает в горном парке «Рускеала» и национальном парке «Ладожские шхеры». А также проникнется местной кухней и подружится с сибирскими хаски. В выпуске, посвященном Санкт-Петербургу, подписчики вместе с ведущими шоу смогут прогуляться по крышам и побывать в речном круизе. Зрителей также ждут рассказы об острове Новая Голландия, пространстве «Севкабель Порт» и Музее Фаберже.

В столице было снято два выпуска. В первом рассказывается об экспозиции современного искусства, истории фабрики «Красный Октябрь» и об одном из самых высоких небоскребов Европы. Во втором речь пойдет о Северном речном вокзале, кинотеатре «Художественный», Московской канатной дороге и водным прогулкам по Москве-реке. Его премьера состоялась 23 сентября.

Особое внимание в программе уделили местной гастрономии: дегустациям, мастер-классам и рекомендациям ресторанов. В Казани зрители смогут узнать, как готовить эчпочмаки, в Карелии — лосося на деревянной доске, а в Ростове-на-Дону научиться правильно есть раков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис Russpass разработан по инициативе правительства Москвы и помогает быстро и легко спланировать путешествие по любым городам нашей страны. Благодаря сервису туристы могут купить железнодорожные и авиабилеты, забронировать рестораны, составить свой маршрут по туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением.