Сергей Собянин поздравил с юбилеем Игоря Ясуловича

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист России Игорь Ясулович получил поздравление с 80-летием от мэра Москвы Сергея Собянина. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

— Талантливый актер и педагог, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Ваше высочайшее мастерство нашло яркое воплощение в десятках сыгранных ролей. Ваши театральные работы отличаются глубоким прочтением русской и мировой классики. Фильмы с вашим блистательным участием завоевали любовь миллионов зрителей и обогатили золотой фонд нашего кино, — написал в своем поздравлении мэр.

Игорь Ясулович родился в 1941 году. Окончил актерский и режиссерский факультеты Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова.

Ясулович служил в Театре-студии киноактера, а затем в Московском театре юного зрителя. За свою карьеру он снялся более чем в 320 фильмах. Среди самых известных такие картины, как «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Королева Марго», «Статский советник» и другие.

В 2001 году Игорю Ясуловичу было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

Также сегодня день рождения отмечает поэтесса Лариса Рубальская. Сергей Собянин направил ей поздравительную телеграмму.