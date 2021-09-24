Выставка к юбилею Анатолия Иткина откроется в Музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Анатолий Иткин. К 90-летию со дня рождения мастера».

Посетители увидят работы выдающегося мастера отечественной книжной иллюстрации. В составе экспозиции — около 300 акварельных и графических произведений. Здесь можно вспомнить знакомые с детства книги, особое очарование которым придавали иллюстрации Иткина. Это графика и акварельные работы к приключенческим романам Вальтера Скотта, Жюля Верна, Фенимора Купера, Марка Твена, Александра Дюма, Теофиля Готье, а также к произведениям русской классики А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и М. А. Булгакова.

Лирику и прозу Пушкина художник иллюстрировал более пятидесяти лет. На выставке, в частности, представлена серия акварелей, украсившая коллекционное издание «Евгения Онегина».

Любовь к Пушкину, к его эпохе, вошедшей в историю как золотой век русской поэзии, художник пронес через всю творческую жизнь. Началось все с иллюстраций к книге Льва Рубинштейна «В садах Лицея». В 1960-1970-е годы Иткин делает иллюстрации к «Дубровскому», «Капитанской дочке». В его оформлении издаются «Лирика» А. С. Пушкина и «Лирика» П. А. Вяземского. Новой ступенью мастерства стали изысканные, слегка тонированные рисунки к «Прозе» А. С. Пушкина.

Талант, глубокие знания, чуткое и трепетное отношение к литературному произведению —все это помогло художнику за годы работы проиллюстрировать почти всю русскую классику — Н. М. Карамзина, Д. И. Фонвизина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, М. А. Булгакова.

Выставка открыта с 1 октября по 28 ноября, сообщается на сайте музея.