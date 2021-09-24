Спортивный зал для сборных РФ по спортивной гимнастике построили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый тренировочный объект для подготовки к соревнованиям российских сборных по спортивной гимнастике построили в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Спортивный комплекс площадью более 6,7 тысячи квадратных метров построили на территории тренировочного центра «Озеро Круглое». Здесь расположена лесопарковая зона и уличный гимнастический городок.

— Построенный зал — это современное здание с одним подземным и двумя наземными этажами. Внутри — функциональные зоны: зал спортивной гимнастики, медицинский блок, блок физиотерапии, блок рентгенодиагностики и МРТ и конференц-зал на пятьдесят мест, — сообщается в материале.

Отмечается, что тренировочный комплекс возвели в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» при сопровождении регионального ЦСС, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что новый спортивный комплекс площадью три с половиной тысячи квадратных метров возведут при факультете Финансового университета на Щербаковской улице в Москве. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что комплекс построят в форме выступающих кубических объемов. Большинство фасадов здания остеклят.