День старшего поколения пройдет в Дарвиновском музее

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей 5 октября приглашает на праздник, приуроченный ко Дню старшего поколения.

Стартует программа с экскурсии «Секреты комнатных растений», где участникам расскажут о том, какие растения можно вырастить дома и как за ними ухаживать.

Рассказ о животных с удивительной судьбой можно послушать на экскурсии «Тайны и легенды Дарвиновского музея». А прогулка «В мире древних животных» поведает о возникновении и развитии жизни на Земле, а также о древних обитателях нашей планеты.

Автор выставки «Русский палеоарт» расскажет о мировой истории уникального жанра и его развитии в России. Здесь можно узнать о доисторических животных в живописи, графике, скульптуре и цифровом искусстве.

На выставке «Осторожно, город!» автор покажет, как город преобразует природные сообщества — леса и луга — и создает новые возможности для существования отдельных видов.

На стенах в центральном зале гости увидят 34-метровую проекцию свето-видео-музыкальной экспозиции «Живая планета» — зрелищный фильм о происхождении жизни.

Также в рамках праздничной программы состоится концерт «Мелодии золотой осени» солистов Театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова.

5 октября пенсионеры могут бесплатно посетить постоянную экспозицию, выставочные залы музея, а также тематические экскурсии и концерт, сообщается на сайте организации.