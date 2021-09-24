ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшимися

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Центральная избирательная комиссия России признала выборы в Государственную думу состоявшимися. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

— Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования, — сказала председатель ЦИК.

До этого глава Центризбиркома заявила, что к следующим федеральным выборам в РФ уже будет работать единая система электронного голосования. Она также отметила, что в следующий раз избирателям не будет предложена опция отложенного голосования, потому как эта функция является очень «объемной».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».