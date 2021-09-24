«Сдадим ДНК-тест и встретимся»: Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне

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Композитор и автор песен Игорь Крутой рассказал о внебрачном 30-летнем сыне Якове. Молодой человек позвонил композитору и рассказал, что они родственники.

— Он нашел телефон моего старшего сына Коли, звонил ему. Коля подошел и говорит: «Папа, я получил фотографию. Ты знал эту женщину?» Я знал. Он сказал, что звонит парень, который говорит, что он — мой сын. Я говорю: «Коль, полстраны хочет быть моим сыном!» Потом позвонил сам Яша, — рассказывает Игорь Крутой в интервью для программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Композитор предложил Якову сдать ДНК-тест и в случае положительного вердикта встретиться:

— Мы сдали анализы, проходит две недели. Мне звонит Коля и говорит: «Папа, это твой сын». Я говорю: «Да, ладно!»

Мать Якова болела и вскоре умерла. Перед этим она ему сказала, что Игорь Крутой — его отец.

— Он большой и сильный парень, он боксер. Так что, если кто-то имеет претензии к Яше или ко мне… — смеется композитор.— В моей семье появился еще один сын, ответственность за которого я несу и буду нести. Сказать, что в ту минуту я почувствовал, что он мой сын, я не могу, но это моя кровь, это родной мне человек.

Игорь Крутой познакомил Якова со всей своей семьей и с друзьями. Мать композитора особенно баловала внука. Сестра Александра также проявила инициативу в общении и предложила Якову встретиться первой.

Матери Якова Ирины нет в живых, мальчика воспитывал отчим Сергей.

Ранее Игорь Крутой рассказал, по какой причине он развелся со своей первой супругой Еленой.