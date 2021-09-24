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СК проводит проверку по факту обнаружения тел двух курсантов на западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
СК проводит проверку по факту обнаружения тел двух курсантов на западе Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Боженко Карта всех событий

Тела молодого человека и девушки обнаружили в одной из квартир дома на западе столицы. По данному факту проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Их обнаружили 24 сентября в доме на улице Боженко. Представитель ведомства отметила, что оба они были 2002 года рождения, а на телах не обнаружено признаков насильственной смерти.

Правоохранители проводят доследственную проверку.

— В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Иванова.

По информации РИА Новости, погибшие являлись курсантами академии МВД.

Недавно похожий случай произошел в Подмосковье. «ВМ» писала, что в одной из квартир Красногорска были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. В квартире криминалисты обнаружили свертки с веществом белого цвета, которое отправили на экспертизу. Отмечается, что в помещении не было следов борьбы.

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