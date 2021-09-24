День русской набойки пройдет в Павловском Посаде

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей истории русского платка и шали 2 октября приглашает взрослых и детей отпраздновать День русской набойки.

Павловский Посад — один из старейших центров производства набивных платков и шалей, имеющий свои традиции этого промысла. А изготовление набивных тканей — один из древнейших видов ремесла, известный на Руси с XII века.

Гости праздника смогут попробовать себя в качестве набойщика рисунка на ткань и с помощью деревянных набивных досок и красок создать сувенирный платок с неповторимой композицией и рисунком. А мастера по кубовой и верховой набойке из Москвы, Санкт-Петербурга и Коломны продемонстрируют свои умения.

На выставке «Русская набойка. Традиции и современность» можно увидеть душегреи, сарафаны, юбки, кофты, мужские рубахи из набивных тканей, скатерти, занавески, переплеты старинных книг и, конечно, платки и шали. Здесь же пройдет дефиле — реконструкция русских народных костюмов, которое будет сопровождаться концертными номерами.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.