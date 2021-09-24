Песков рассказал об образе жизни президента России в самоизоляции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, находясь в самоизоляции, поддерживает обычный образ жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с представителями средств массовой информации.

Как утверждает Песков, Путин находится в постоянном контакте с кабинетом министров и администрацией президента.

— Это круглосуточная работа президента, в которой принимают участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное количество людей. Менять обычный образ жизни поводов никаких нет, — отметил Песков.

Владимир Путин принял решение уйти в самоизоляцию 14 сентября. Такой выбор глава России сделал после выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в его окружении. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, сообщает Nation news.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении президента России Владимира Путина произошла в сентябре текущего года. Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.