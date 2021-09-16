Песков раскрыл подробности вспышки коронавируса в окружении Путина

Фото: Администрация президента РФ

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении президента России Владимира Путина произошла в сентябре текущего года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.

— Речь идет о сентябре, — цитирует Пескова РИА Новости.

На вопрос о том, сколько сотрудников администрации президента РФ вакцинированы от COVID-19, представитель Кремля ответить затруднился. По его словам, такой информацией он не обладает.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин решил соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении коронавирусной инфекцией заболели несколько десятков человек.

В свою очередь Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства сдает все необходимые тесты.

По его словам, президент не пользуется программой «Социальный мониторинг», потому что режимы работы и безопасности Путина «не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах».

Также Дмитрий Песков сообщил, что президент сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, глава РФ здоров. В июне российский лидер в ходе прямой линии сообщил, что сделал прививку вакциной «Спутник V».