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Путин назвал причину перехода на самоизоляцию

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин назвал причину перехода на самоизоляцию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин решил соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении коронавирусной инфекцией заболели несколько десятков человек. Об этом российский лидер рассказал на саммите ОДКБ.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства сдает все необходимые тесты.

По его словам, президент не пользуется программой «Социальный мониторинг», потому что режимы работы и безопасности Путина «не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах».

Песков отметил, что российский лидер не стал замедлять свой график и сужать область взаимодействия с людьми. Все переведено в удаленный формат и не влияет на работоспособность.

14 сентября Путин рассказал, что переходит в режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. До этого он успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого Дмитрий Песков сообщил, что президент сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, глава РФ здоров. В июне российский лидер в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

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