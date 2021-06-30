Локдаун, медотвод и фейковые справки: Путин ответил на главные вопросы о вакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась в РФ в среду, 30 июня. Перед началом официальной части общения главы государства с населением ведущая Наиля Аскер-заде отметила, что больше всего россиян волнует тема очередной волны коронавируса.

— Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? — спросила она.

В ответ глава государства пояснил, что «мы (Россия — прим. «ВМ») вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство».

Обязательная вакцинация

Разговор на тему вакцинации Путин начал с утверждения, что нет ничего проще, чем понять, что происходит в этой сфере. Для этого достаточно «посмотреть в норму закона».

Президент отметил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию. По его словам, гражданам нужно вспомнить о законе 1998 года, в котором говорится об иммунной защите населения. Закон, по словам российского лидера, имеет основную составляющую — это общенациональный календарь прививок, который является обязательным.

Он добавил, что ему поступали предложения от коллег перевести вакцинацию против ковида в этот раздел закона. Однако депутаты Госдумы не поддержали это предложение, поэтому вакцинация против COVID-19 не попала в раздел национального плана соответствующего закона. Так, вакцинация против коронавирусной инфекции не является обязательной в общенациональном плане.

Вместе с тем Путин отметил, что закон имеет и вторую важную составляющую — в случае подъема заболеваемости и эпидемии в отдельных регионах РФ может вводиться обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан по решению главных санитарных врачей по регионам. Именно этой нормой закона воспользовались руководители субъектов России.

— Никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал, — заключил Путин.

Локдаун

Позже ведущая перешла на тему общероссийского локдауна. Ее интересовал вопрос о том, «закроют» ли Россию в связи с пандемией.

— Это другой вопрос. Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения, — ответил глава России.

Именно поэтому, по его словам, в отдельных регионах вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

Путин добавил, что всем давно известно, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации населения.

— У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины, они высокотехнологичны, безопасны и весьма эффективны, — сказал он.

Глава государства также выразил надежду, что предубеждение граждан на эту тему будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Путин подытожил, что к настоящему моменту уже 23 миллиона российских граждан сделали прививку от коронавируса и Россия не имеет таких трагических последствий, которые бывают после применения AstraZeneca или Pfizer.

Прививка для президента

Далее одна из ведущих процитировала СМС-сообщение гражданина России, который отправил свой вопрос Владимиру Путину.

— Скажите правду, президент сделал прививку или нет? Почему видео не показали? — говорилось в сообщении.

Также пользователей интересовал вопрос, каким именно препаратом вакцинировался Путин.

— Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной я привился, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой, — ответил президент.

По поводу видео российский лидер сказал, что ему не кажется это настолько важным вопросом. Он также напомнил, что в настоящее время существует много мошенников, которые делают вид, что прививаются, а врачи им подыгрывают.

— Я надеюсь, что в большинстве своем граждане понимают, что если я сказал, что прививку сделал, значит, так оно и есть, — сказал лидер.

Путин подробно рассказал о том, как он перенес вакцинацию.

Президент России сделал прививку в феврале. Тогда в гражданском обороте были две вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Из них политик выбрал вторую, так как первая действует меньше по времени, несмотря на то что после нее нет никаких побочных явлений, в том числе и подъема температуры. Путин добавил, что вооруженные силы РФ также прививаются «Спутником». Так как лидер, по его словам, является «верховным главнокомандующим», он тоже сделал такой выбор.

После первого укола Путин ничего не почувствовал. Спустя четыре часа в месте прививки появилась небольшая чувствительность. После второго укола, около полуночи, российский лидер измерил температуру — она была 37,2. Наутро президент проснулся с температурой 36,6. Спустя 20 дней у президента проверили кровь, результаты исследования показали высокий уровень защиты.

После рассказа о своей вакцинации Путин поинтересовался у ведущей, сделала ли она прививку. Получив отрицательный ответ, глава государства отметил, что Минздрав и ВОЗ дают рекомендации о том, что в нормальных условиях без пандемии можно ревакцинироваться через 12 месяцев. В том случае, если в стране наблюдается рост заболеваемости, рекомендуется делать вторичную прививку через шесть месяцев.

Он также добавил, что около 10 процентов от числа вакцинированных могут столкнуться с коронавирусом, однако даже в этом случае болезнь проходит легко и без последствий. По словам Путина, один из его коллег неделю назад заболел COVID-19 после прививки. Во вторник, 29 июня, он уже вышел на работу.

— У меня близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели. Тоже достаточно быстро все прошло и никакими тяжелыми специальными препаратами не лечились даже. Поэтому вакцинация имеет смысл, — заключил лидер.

Он также сослался на самих создателей вакцин, которые заявляют, что самое плохое — это отдаленные последствия болезни.

Антипрививочники

Путин упомянул и тех, кто никогда не делает никаких прививок. По его словам, таким «диссидентам» стоит понять, что вспышки появляются именно тогда, когда уровень вакцинации в стране идет на спад.

— Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего понимают, а к специалистам, — сказал он.

Путин также иронично прокомментировал теорию о том, что руководители всех стран находятся в сговоре по вопросам вакцинирования. По его мнению, эта версия является «полной чушью».

Глава государства заключил, что прививка — это не опасно.

— Дочка моя сделала тоже «Спутник V», у нее было 37,5, правда, но это тоже одни сутки, — рассказал Путин.

Медотвод и реабилитация

Далее ведущие предложили президенту перейти к ответам на вопросы населения.

Так, один из жителей Москвы спросил президента, что делать в том случае, если его супругу хотят уволить с работы за нежелание вакцинироваться при наличии у нее медотвода в связи с заболеваниями.

— Это незаконно. Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права, — ответил Путин.

Далее президент прокомментировал вопрос о бесплатной реабилитации. Он отметил, что раньше такой профилактики здоровья, как реабилитация, в России фактически не было, санатории работали в формате гостиниц. Он также напомнил, что система борьбы с инфекциями в советское время была стабильнее, так как граждан «никто не спрашивал», все просто шли и делали прививку. В настоящее время правительство планирует выделить большие деньги на организацию системы реабилитации, а также заключить контракты на приобретение необходимого оборудования.

Далее, отвечая на вопрос еще одной жительницы России о предоставлении информации о медотводе, Путин отметил, что все вопросы следует задавать своему лечащему врачу, так как в пунктах вакцинации, как правило, работают медсестры, которые могут не обладать необходимыми сведениями.

Дистанционка

Ближе к концу разговора на тему вакцинации и коронавируса Путин ответил на вопрос одного из столичных школьников, которого интересовал формат обучения в новом учебном году: будут ли школьники учиться за партами или онлайн?

— Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране, — ответил глава государства.

Путин заявил, что, скорее всего, ученики младших классов будут ходить в школу. Решение о старшеклассниках будет приниматься позднее. Путин также выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета и все организации смогут работать в привычном режиме.

Фейковые справки

В ходе прямой линии президент также прокомментировал информацию о поддельных справках, подтверждающих вакцинацию.

— Это мошенничество чистой воды. Есть статьи Уголовного кодекса. Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. (Органы) работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности, — сказал лидер.

Он подытожил, что подобное мошенничество является очень опасным видом преступления, который связан со здоровьем людей. В связи с этим правоохранительные органы должны использовать все имеющиеся у них ресурсы, чтобы пресекать подобные правонарушения.