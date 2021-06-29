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«Пожизненный иммунитет»: можно ли сделать людей невосприимчивыми к COVID-19

Марина Найденкова

Общество
«Пожизненный иммунитет»: можно ли сделать людей невосприимчивыми к COVID-19
Фото: flickr.com/NIAID

Пока неизвестно, возможно ли повлиять на клетки человека так, чтобы сделать их невосприимчивыми к вирусу. Вмешиваться в геном человека с целью его модифицировать запрещено конвенцией по правам человека. И это может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

Как писала «ВМ», ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета установили альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки. Вирус проникает в клетки человека через рецепторы ACE2. Чтобы зацепиться за них на поверхности клетки, COVID-19 использует «шипы». Но, согласно новому исследованию ученых, вирусу могут не потребоваться данные рецепторы для попадания в клетки.

Исследователи отмечают, что большинство ученых работают с клетками почек приматов, а в новом исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2, они тоже оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, который выращен в лаборатории. Хотя рецептор, с которым связывается коронавирус, остается неизвестным, ученые обнаружили, что инфекция блокируется, если у клетки наблюдается дефицит гепарансульфатов — белков с полисахаридными остатками.

По словам Шункова, это не первый случай, когда выявляют мутацию в клетках человека, делающую его невосприимчивым к инфекции.

— Еще в отношении ВИЧ-инфекции у нескольких европейцев была обнаружена невосприимчивость к ней из-за мутации в CD 4+ лимфоцитах, не позволяющих вирусу атаковать иммунную систему. Несмотря на успешные методы лечения ВИЧ-инфекции за счет пересадки костного мозга, сложно представить, чтобы такое лечение могло стать массовым и могло войти в стандарт терапии, — сказал эксперт.

Согласно Конвенции о правах человека и биомедицине, вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека. Поэтому заблокировать гепарансульфаты на генетическом уровне не получится.

— Достоверно установлено, что некоторые гены тесно взаимосвязаны по своей роли в организме с другими, очень опасно подвергать геном человека подобным изменениям. С одной стороны, мы отключим ген, кодирующий белок, позволяющий коронавирусу проникать в организм. С другой — мы можем сделать организм более уязвимым для внедрения других инфекций, — сказал эксперт.

Он добавил, что самым эффективным средством от инфекций была, есть и остается вакцинация. Некоторые инфекции стали побежденными именно благодаря ей.

— Еще с изобретения такого метода профилактики, как вариоляция, у привитых этим методом образовывался «пожизненный иммунитет». Если разобраться на генном уровне, почему от таких инфекций, как вульгарная оспа и полиомиелит, у человека образуется иммунитет на всю жизнь, то стал бы возможен вариант внедрить подобные гены в структуру вируса, создав на его основе вакцину, дающую пожизненный иммунитет, — добавил врач.

Однако любое вмешательство в генетическую структуру вируса может быть чревато неблагоприятными последствиями. Предсказать их невозможно. По словам эксперта, в ближайшем будущем программирование генома вирусных частиц не может быть реализовано.

— Но хочется верить, что развитие генетики как науки позволит добиться таких результатов. Пока у нас нет вакцины, способной дать пожизненный иммунитет от коронавирусной инфекции, говорить о ее полном искоренении невозможно, — заключил он.

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