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Ученые нашли альтернативный путь проникновения COVID-19

Юлия Курганова

В мире
Ученые нашли альтернативный путь проникновения COVID-19
Фото: ltn.com.tw

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета установили альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки. Чтобы попасть в организм, COVID-19 не всегда требуются рецепторы ACE2. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Коронавирус проникает в клетки человека через рецепторы ACE2. Чтобы зацепиться за них на поверхности клетки, COVID-19 использует «шипы». Но, согласно новому исследованию ученых, вирусу могут не потребоваться данные рецепторы для попадания в клетки.

Исследователи отмечают, что большинство ученых работают с клетками почек приматов, а в новом исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2, они тоже оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, который выращен в лаборатории.

Хотя рецептор, с которым связывается коронавирус, остается неизвестным, ученые обнаружили, что инфекция блокируется, если у клетки наблюдается дефицит гепарансульфатов — белков с полисахаридными остатками.

Ранее вирусолог из Уханя сообщала возможную причину появления COVID-19.

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