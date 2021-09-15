Песков ответил на вопросы о самоизоляции Путина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин находится в самоизоляции и делает все необходимые тесты. Об этом в среду, 15 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации, — сообщил он журналистам.

По его словам, президент не пользуется программой «Социальный мониторинг», потому что режимы работы и безопасности Путина «не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах».

Песков отметил, что российский лидер не стал замедлять свой график и сужать область взаимодействия с людьми. Все переведено в удаленный формат и не влияет на работоспособность Путина, передает РИА Новости.

14 сентября Путин рассказал, что переходит в режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. До этого он успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, президент здоров. В июне глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».