Известен результат теста Владимира Путина на коронавирус

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сдал тест на коронавирус из-за информации о заболевшем в его окружении. Он отрицательный, президент здоров. Об этом во вторник, 14 сентября, приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уходит на самоизоляцию. Об этом он уже известил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона во время телефонного разговора.

Также Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве. Российский лидер поздравил сирийского президента с успешными для него результатами выборов и прошедшим днем рождения. Путин заявил, что народ Сирии доверяет Асаду и, несмотря на все сложности и трагедии в государстве, связывает восстановление и возвращение к нормальной жизни именно с ним.

Путин уже отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

В августе Песков сообщал, что у президента России Владимира Путина выработалось большое количество антител к коронавирусу. По его словам, информация о состоянии здоровья Путина не является публичной, но россияне каждый день видят президента активно работающим.

Песков подчеркнул, что вакцинация от коронавируса дала российскому лидеру необходимый эффект.