Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Известен результат теста Владимира Путина на коронавирус

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Известен результат теста Владимира Путина на коронавирус
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сдал тест на коронавирус из-за информации о заболевшем в его окружении. Он отрицательный, президент здоров. Об этом во вторник, 14 сентября, приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уходит на самоизоляцию. Об этом он уже известил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона во время телефонного разговора.

Также Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве. Российский лидер поздравил сирийского президента с успешными для него результатами выборов и прошедшим днем рождения. Путин заявил, что народ Сирии доверяет Асаду и, несмотря на все сложности и трагедии в государстве, связывает восстановление и возвращение к нормальной жизни именно с ним.

Путин уже отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

В августе Песков сообщал, что у президента России Владимира Путина выработалось большое количество антител к коронавирусу. По его словам, информация о состоянии здоровья Путина не является публичной, но россияне каждый день видят президента активно работающим.

Песков подчеркнул, что вакцинация от коронавируса дала российскому лидеру необходимый эффект.

Читайте также:
тестированиеКоронавирусВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте