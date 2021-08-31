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Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител к COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител к COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

У президента России Владимира Путина выработалось большое количество антител к коронавирусу. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, информация о состоянии здоровья Путина не является публичной, но россияне каждый день видят президента активно работающим.

Песков подчеркнул, что вакцинация от коронавируса дала российскому лидеру необходимый эффект. У главы государства определили высокий уровень антител, пишет «Nation news».

До этого Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

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