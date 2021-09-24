Мужчину ударили ножом в шею в центре Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Грузинский Вал, 11с3 Карта всех событий

В столице мужчина попал в больницу с ножевым ранением. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел ночью 23 сентября. Возле дома № 11, строение 3, на улице Грузинский Вал на мужчину напал неизвестный человек с ножом. Он ударил его в область горла и скрылся. Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в одно из московских медицинских учреждений.

Других обстоятельств установить на данный момент не удалось — на улице было безлюдно, нападавшего никто, кроме госпитализированного мужчины, не видел. По данному факту проводится проверка.

20 сентября «ВМ» писала, что мужчина получил ножевое ранение и попал в реанимацию в Москве. Инцидент произошел в Востряковском проезде, 7, корпус 2а. Полицейские обнаружили рядом с этим домом пострадавшего 1979 года рождения. Подозреваемого вскоре поймали в городе Московском. Его изобличили в том, что он ножом нанес в ходе ссоры ранения потерпевшему. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».