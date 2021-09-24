Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В выходные в столице будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Ко вторнику в Москве осадки должны закончатся, а воздух прогреется до плюс 14 градусов.

В субботу, 25 сентября, синоптики прогнозируют в городе 11–13 градусов в дневное время и 6–8 градусов ночью. В воскресенье днем температура составит 9–11 градусов. Ночью будет 7–9 градусов.

В понедельник, 27 сентября, горожан ожидает такая же погода, как и в воскресенье. А во вторник днем немного потеплеет — до 14 градусов. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Однако ночью температура опустится до двух градусов тепла. В среду, 29 сентября, погода сохранится без изменений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее синоптики сообщили, что начиная с понедельника погода в столице улучшится, дожди прекратятся, из облаков выглянет солнце. Погода будет такой, какую принято называть бабьим летом. При этом температура в дневные часы составит 11–13 градусов тепла, по ночам — в пределах 3–6. И такая теплая погода продлится до конца недели.