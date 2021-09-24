Пытавшемуся украсть 800 тысяч рублей у доверителя адвокату вынесли приговор

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 31к2 Карта всех событий

Головинский суд столицы приговорил 35-летнего адвоката Александра Тасалова, который мошенническим путем попытался украсть у доверителя 800 тысяч рублей, к лишению свободы на два года. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе прокуратуры по городу.

Злоумышленника осудили за покушение на мошенничество в крупном размере.

По данным следствия, Александр Тасалов помогал провести доследственную проверку и решил похитить денежные средства у мужчины. Адвокат сообщил ему заведомо ложную информацию, используя для этого доверительные отношения с сотрудниками полиции. Так, адвокат заявил, что мужчину перестанут преследовать по уголовному делу за вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.

Однако противоправные действия адвоката пресекли путем оперативных мероприятий.

В результате его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок Александр Тасалов будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» рассказали, что суд приговорил трех человек к лишению свободы за похищение несовершеннолетних и использовании их рабского труда на востоке Москвы.