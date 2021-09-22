Суд вынес приговор мужчинам, которые похитили детей и заставили их копать бассейн в Москве

Фото: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

Суд приговорил трех человек к лишению свободы за похищение несовершеннолетних и использовании их рабского труда на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 22 сентября.

Фигурантами дела стали Беибарыс Беков, Рамз Истамов и Мухамеджан Муздыбаев. Установлено, что 22 мая 2019 года мужчины в магазине на Щелковском шоссе применили насилие в отношение троих 16-летних подростков, которые зашли за покупками.

Мужчины насильно усадили потерпевших в автомобиль, перевезли их к одному из домов на Щелковском шоссе и, урожая расправой, заставили ребят выполнять работы по погрузке грунта.

— Через два часа, стремясь освободиться, один из потерпевших сымитировал сердечный приступ и, воспользовавшись этим, подросткам удалось сбежать от похитителей, — рассказал представитель пресс-службы столичной прокуратуры.

Уже дома подростки рассказали о случившемся родителям. Последние обратились с заявлением в полицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемые во время допросов говорили противоречивые сведения и пытались оказать давление на свидетелей и потерпевших, сообщила «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Однако благодаря грамотной работы следователя указанная информация опровергнута, их действия пресечены и в ходе следствия получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимых к инкриминируемым преступным деяниям, — заключила представитель ведомства.

В среду, 22 сентября, суд приговорил Бекова к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Муздыбаева — к 6,5 годам лишения свободы, а Истамова— 6 годам лишения свободы.

До этого столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпиковой, которая в ноябре прошлого года, находясь в Тюмени, решила продать свою дочь в рабство с предоставлением сексуальных услуг через интернет. За продажу ребенка она потребовала 1 миллион рублей.

Сделка купли-продажи должна была состояться в гостинице на севере Москвы, куда обвиняемая приехала со своей дочерью. Оперативники под видом покупателей отдали женщине деньги и задержали Карпикову во время передачи ребенка.