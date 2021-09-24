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МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях в Москве

Иван Юминов

Происшествия
МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Московская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД в пятницу, 24 сентября.

— В связи с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, — говорится в сообщении.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые провокации со стороны его участников будут расценены как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, уточнили в МВД. Горожанам не следует поддаваться на провокации и принимать участие в таких мероприятиях, подчеркнули в министерстве.

За участие в незаконной акции в столице 20 сентября к административной ответственности полиция привлекла уже 30 человек. При этом ведомство занимается дальнейшим установлением личностей участников, отмечает ТАСС.

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